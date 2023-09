Cet évènement est passé Fête des Associations Parc de Blossac Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Fête des Associations Parc de Blossac Poitiers, 10 septembre 2023, Poitiers. Fête des Associations Dimanche 10 septembre, 10h00 Parc de Blossac Gratuit, sans inscription Viens rencontrer les associations de Poitiers et des alentours le dimanche 11 septembre, de 10h à 18h, au Parc de Blossac. Près de 400 associations seront sur place pour te présenter leurs activités, et des activités sont prévues pendant toute la journée : conférences, activités sportives, musique, danse et plein d’autres animations ! Tu pourras également nous retrouver dans le village « Vie Locale », au stand V57 : nous serons là pour t’informer et répondre à tes questions. Des stands de restauration seront également installés à différents endroits du parc. Retrouve plus d’infos sur le site de la Ville de Poitiers. Parc de Blossac 1 rue Léopold Thézard, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.poitiers.fr/actualites/le-dimanche-10-septembre-rendez-vous-blossac-pour-la-fete-de-associations »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00 associations vie associative Freepik Détails Catégories d’Évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Parc de Blossac Adresse 1 rue Léopold Thézard, 86000 Poitiers Ville Poitiers Departement Vienne Lieu Ville Parc de Blossac Poitiers latitude longitude 46.576324;0.334647

Parc de Blossac Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/