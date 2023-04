Sortie nature insectes pollinisateurs – BOULOGNE-BILLANCOURT Parc de Billancourt Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Sortie nature insectes pollinisateurs – BOULOGNE-BILLANCOURT Parc de Billancourt, 22 avril 2023, Boulogne-Billancourt. Sortie nature insectes pollinisateurs – BOULOGNE-BILLANCOURT Samedi 22 avril, 14h30 Parc de Billancourt Sur inscription. Nombre de place limité. Accompagné d’un animateur nature, venez découvrir les petites bêtes qui vivent autour de chez vous et la place indispensable qu’elles occupent dans la nature.

Nous vous ferons découvrir le programme de sciences participatives sur les pollinisateurs (Spipoll) ainsi que celui sur les papillons (Propage). Sortie gratuite pour la famille. Equipez-vous d’un téléphone portable. Départ à 14h30, au Parc de Billancourt, 53 cours de l’Ile Seguin. Parc de Billancourt 53 cours de l’Ile Seguin, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/R9F4kPdHf5zT8ptf8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:30:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00

2023-04-22T14:30:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00 Maison de la nature gpso

