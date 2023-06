Concerts au parc de Bicêtre Parc de Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre, 21 juin 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Concerts au parc de Bicêtre Mercredi 21 juin, 18h00 Parc de Bicêtre

Mercredi 21 juin 2022, la Fête de la Musique fêtera ses 41 ans au parc de Bicêtre ! La Ville du Kremlin-Bicêtre propose plusieurs concerts mettant à l’honneur les pratiques musicales amateures et leur diversité musicale. Dès 18h, le public pourra danser aux rythmes des concerts allant du rap au pop-rock, en passant par la chanson française, l’opéra-gospel et la musique classique et contemporaine.

Avec :

Le groupe Brasero

Le collectif du 19 mars

La chorale Avant que ça commence

Le chœur KB Harmony

Le collectif Du beau son

L’orchestre à vent et le groupe de musique actuelle du conservatoire à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre (professeurs M. Porte et M. Sauze)

Parc de Bicêtre 78 Rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 La Mairie – Salengro Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

