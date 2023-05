LA FÊTE DU LOUP A PARIS BERCY Parc de Bercy 75012 Paris, 21 juin 2023, Paris.

LA FÊTE DU LOUP A PARIS BERCY Mercredi 21 juin, 18h00 Parc de Bercy 75012 Paris

La Fête du Loup à Paris Bercy est une animation dynamique et immersive spécialement conçue pour diffuser la musique et rassembler les amateurs de différents genres musicaux. Cet événement, qui se déroule le 21 juin 2023 a 18h jusqu’a 00h30 sur la pelouse de Bercy à Paris, vise à créer une scène musicale unique en son genre.

L’animation met en avant une variété de styles musicaux pour satisfaire tous les goûts. Le DJ résident s’occupe de l’ambiance électro, en mélangeant des beats envoûtants et des rythmes entraînants pour faire danser la foule, offrant des performances vibrantes et captivantes.

La Fête du Loup se veut être un lieu de rencontre pour les passionnés de musique. Les food trucks sont présentés tout au long de l’événement, proposant une variété de délices culinaires, allant des plats traditionnels aux créations gastronomiques, accompagnés de boissons rafraîchissantes.

La scène est soigneusement aménagée sur la pelouse de Bercy, offrant un espace spacieux pour les spectateurs et une acoustique optimale pour les performances musicales. L’animation comprend également des installations visuelles et lumineuses créatives qui illuminent l’environnement, permettant ainsi une atmosphère festive et envoûtante.

La Fête du Loup à Paris-Bercy offre une expérience unique aux passionnés de musique, unissant les différents genres et permettant à tous de vivre une célébration inoubliable de la musique. Que ce soit pour danser au son des beats électro, se laisser emporter par les paroles percutantes du rap, se détendre au rythme du reggae ou vibrer au son des bass boosté, cet événement promet une immersion totale dans l’univers musical.

Pendant la soirées de la Fête du Loup, l’animation propose également des activités et des espaces dédiés pour offrir une expérience complète aux participants. Des zones de détente sont aménagées avec des espaces lounge où les participants peuvent se reposer, discuter et profiter de l’atmosphère conviviale.

Des stands d’associations locales de nourriture et de boissons sont présents, offrant une variété de choix pour satisfaire tous les appétits. Des mets succulents allant des spécialités locales aux plats internationaux sont proposés, permettant aux visiteurs de découvrir de nouvelles saveurs et de se régaler tout en profitant de la musique

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

