Balade au parc de Bercy Parc de Bercy, 128 Quai de Bercy, 75012 Paris, France Paris, 14 novembre 2022, Paris.

Balade au parc de Bercy Lundi 14 novembre 2022, 11h30 Parc de Bercy, 128 Quai de Bercy, 75012 Paris, France 13€

Le parc est divisé en 3 parties : la grande pelouse ouverte jour et nuit, les parterres et le jardin romantique dans lesquels le passé du site est évoqué dans une trame très contemporaine.

Le site du jardin contemporain de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris, était situé au XVIIe siècle aux confins du grand parc de la famille Malon de Bercy, dont le château se trouvait sur l’actuelle commune de Charenton.

Au XVIIIe siècle, cette partie du parc fût lotie et accueillit 13 folies dont les jardins s‘étendaient jusqu’à la Seine.

Après l’édification du mur des fermiers généraux et surtout après la Révolution, on prit l’habitude de décharger des marchandises sur les berges en amont du mur et petit à petit, des entrepôts furent édifiés dans les anciens jardins.

Après l’annexion du quartier par Paris en 1860, Napoléon III chargea Viollet-Le-Duc d’organiser ce qui allait devenir sur 42 ha, le principal site de stockage des vins de la Ville, desservi par le train et le fleuve.

Dans les années 70, le site a progressivement été abandonné et une partie a été utilisé dans les années 80 pour réaliser le Palais Omnisport de Paris Bercy.

En 1987, on a créé une ZAC pour aménager les terrains restants en prévoyant d’y inclure un parc de 14 hectares qui sera imaginé par le cabinet d’architecture FFL et l’architecte Bernard Huet, en collaboration avec les paysagistes Ian Le Caisne et Philippe Raguin.

Durée : 2h

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-au-parc-de-bercy

