Spectacle Clownesque – L’incroyable histoire du Roi Emir de la compagnie Théâtre Moderne Parc de Bècheville Les Mureaux Les Mureaux Catégories d’Évènement: Les Mureaux

Yvelines Spectacle Clownesque – L’incroyable histoire du Roi Emir de la compagnie Théâtre Moderne Parc de Bècheville Les Mureaux, 30 juillet 2023, Les Mureaux. Spectacle Clownesque – L’incroyable histoire du Roi Emir de la compagnie Théâtre Moderne Dimanche 30 juillet, 16h30 Parc de Bècheville Entrée libre Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air. C’est l’histoire d’un roi qui cherche son peuple, d’un cheval fougeux, d’un roi éperdu de solitude, d’un dragon terrifiant, d’un combat sans merci, d’un roi maladroit, d’un chagrin dévorant, d’une danse à la vie, d’une amitié renversante, d’un goût dangereux pour le pouvoir d’une pulsion de liberté d’un roi qui trouve son peuple… peut-être. Représentation à 16h30 puis à 19h. Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T19:45:00+02:00

2023-07-30T16:30:00+02:00 – 2023-07-30T19:45:00+02:00 ©Théâtre Moderne Détails Catégories d’Évènement: Les Mureaux, Yvelines Autres Lieu Parc de Bècheville Adresse Avenue de la République 78130 Les Mureaux Ville Les Mureaux Departement Yvelines Lieu Ville Parc de Bècheville Les Mureaux

Parc de Bècheville Les Mureaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les mureaux/

Spectacle Clownesque – L’incroyable histoire du Roi Emir de la compagnie Théâtre Moderne Parc de Bècheville Les Mureaux 2023-07-30 was last modified: by Spectacle Clownesque – L’incroyable histoire du Roi Emir de la compagnie Théâtre Moderne Parc de Bècheville Les Mureaux Parc de Bècheville Les Mureaux 30 juillet 2023