Spectacle cirque – Circus Puzzle de la Compagnie Les Objets Volants Samedi 29 juillet, 17h00 Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air.

Circus Puzzle ménage une place pour l’harmonie entre les corps et les objets. Circus Puzzle déplie les objets, accessoires ou agrès, en outils, en abris, en véhicules; en langage.

Avec une roue Cyr, un monocycle, des balles de la musique électronique live et quatre artistes, Circus Puzzle nous rappelle qu’on n’a jamais toutes les pièces; il nous aide à vivre avec l’absurdité, voire à l’embrasser !

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T17:00:00+02:00 – 2023-07-29T17:45:00+02:00

©Philippe Jacquemin