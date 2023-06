MOON / CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES

MOON / CABINET DE CURIOSITÉS LUNAIRES – La bascule, poème sans gravité par l’artiste Bastien Dausse Parc de Bècheville Les Mureaux, 29 juillet 2023, Les Mureaux.

La bascule, poème sans gravité par l’artiste Bastien Dausse Samedi 29 juillet, 15h00 Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre des Constellations de Mars à l’Ouest – Biennale Internationale en Vallée de la Seine

et de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air :

Comment échapper à la gravité ? Pour répondre à cette question, Bastien Dausse conçoit et réalise des objets-sculptures qui lui permettent de s’affranchir des lois physiques. Pensée comme une extension de son corps, la bascule va le libérer de son poids lui permettant ainsi de développer un champ des possibles physiques et poétiques dans cette relation de corps à corps avec l’objet.

3 sets de 10 min entre 15h et 20h.

Écriture & conception : Bastien Dausse

Regard extérieur : Satchie Noro

Interprètes : Bastien Dausse, Carla Farreny, Morgane Maret, Julieta Salz et Alvaro Valdés (en alternance)

Construction : Pierre-Yves Aplincourt, Oliver Zimmerman & Association La Molette- Sébastien Leman

Costumes : Raffaëlle Bloch

Production et diffusion : Clémence Tonfoni

Administration : Sophie Suissa

Partenaires : UP – Circus & Performing Arts [BE], Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), CCN de Créteil et du Val-de-Marne dans le cadre de l’Accueil Studio / ministère de la Culture, La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque Occitanie, Le Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle Cirque Le Mans, Animakt – Saulx-les-Chartreux, Les Noctambules – Lieu de Fabrique, Latitude 50 – Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Circ’uit [BE], Vertical Détour / Le Vaisseau – fabrique artistique dans le Centre de Réadaptation de Coubert, Le Colombier – Théâtre de Magnanville

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T15:00:00+02:00 – 2023-07-29T20:00:00+02:00

©Alessendro Villa