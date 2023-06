Atelier de calligraphie « Calli’Tiges » avec l’artiste Khoufou Parc de Bècheville Les Mureaux, 25 juillet 2023, Les Mureaux.

Atelier de calligraphie « Calli’Tiges » avec l’artiste Khoufou 25 – 28 juillet Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air :

Prenez part à un atelier de calligraphies inspirées de l’univers végétal et des calligraphies du monde (chinoise, japonaise, arabe…). Venez découvrir et vous initier à cet art avec le poète-calligraphe Khoufou ! Encre de Chine, pinceaux sont au programme !

Parc de Bècheville
Avenue de la République
78130 Les Mureaux

2023-07-25T15:00:00+02:00 – 2023-07-25T20:00:00+02:00

2023-07-28T15:00:00+02:00 – 2023-07-28T20:00:00+02:00

