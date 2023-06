Déambulation de marionnettes géantes Parc de Bècheville Les Mureaux, 21 juillet 2023, Les Mureaux.

Déambulation de marionnettes géantes Vendredi 21 juillet, 15h00 Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air :

Mais qui sont ces étonnants géants qui viennent d’arriver chez nous ? Pour sur, ils ne sont pas d’ici ! Tout les intrigue et les surprend. Accueillons ces incroyables étrangers et guidons-les dans les rues de nos quartiers.

3 déambulations de 30 min entre 15h et 20h.

La journée du vendredi 21 juillet à Tous au Parc sera en partie dédiée au projet de la Cité Educative sur la thématique du Tour du Monde en 80 jours, le pays représenté sera : l’Egypte.

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

©courant d’art frais