Marionnettes et cinéma avec la Caravane Ensorcelée Parc de Bècheville Les Mureaux, 21 juillet 2023, Les Mureaux.

La Pellicule Ensorcelée, structure qui s’attache à promouvoir un cinéma différent partout et pour tous, a créé une petite salle de projection ambulante dédiée au court métrage et intitulée La Caravane Ensorcelée. Ce dispositif permet ainsi de présenter des films courts dans les quartiers et les campagnes éloignés des salles de cinéma. Pouvant accueillir environ 12 adultes ou 15 enfants, en entrée libre, sa grande souplesse d’installation permet de s’adapter aux lieux et aux publics en diffusant du cinéma d’art et d’essai dans les villages, les écoles, les maisons de retraite, les festivals.

À l’invitation de Mars à l’ouest, La Caravane Ensorcelée propose une programmation spécifique dédiée à la marionnette, une découverte par le cinéma et pour tous les publics.

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T20:00:00+02:00

©Camille Ivis