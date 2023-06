Atelier tampon 3D Parc de Bècheville Les Mureaux, 19 juillet 2023, Les Mureaux.

Atelier tampon 3D Mercredi 19 juillet, 15h00 Parc de Bècheville Entrée libre dans la limite de 10 participants simultanés

En utilisant des tampons imprimés en 3D avec des motifs de lettres et de formes, viens customiser tes dessins, cartes de visites et plus encore.

À partir de 8 ans.

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:30:00+02:00

©Micro-Folie les Mureaux