Spectacle cirque – Petite Histoire au Hasard de la Compagnie TRAT Parc de Bècheville Les Mureaux, 16 juillet 2023, Les Mureaux.

Spectacle cirque – Petite Histoire au Hasard de la Compagnie TRAT Dimanche 16 juillet, 17h00 Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air.

Dans un espace ouvert et intimiste, un grand guitariste se présente. Le public est installé, il va pouvoir commencer …

Mais voilà qu’apparait, en hâte, une circassienne à l’air surpris… Il joue la mélodie, elle est abasourdie, ces cordes à lui font de la musique, sa code à elle, est dynamique.

Mêlant guitare et corps, chansons et corde, ce conte acrobatique et musical invite à questionner les relations entre les humains avec humour et douceur. Ces deux éléments vont créer ensemble les règles et es transgressions de leur propre jeux.

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:30:00+02:00

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:30:00+02:00

©Salomé GADAFI