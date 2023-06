Spectacle marionnettes – Le Petit Bal des Géants de la Compagnie Courant d’Art Frais. Parc de Bècheville Les Mureaux, 15 juillet 2023, Les Mureaux.

Spectacle marionnettes – Le Petit Bal des Géants de la Compagnie Courant d’Art Frais. Samedi 15 juillet, 17h00 Parc de Bècheville Entrée libre

Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc du 9 au 30 juillet, le Service d’Action Culturel de la ville des Mureaux propose des spectacles et animations en plein air :

Approchez, approchez, Mesdames et Messieurs !

Olga la célèbre dresseuse de fauves géants vous présente son tout nouveau numéro de cirque. Ici, pas de fouet, ni de baguette. Les monstres sont dressés à l’archet.

On dit que la musique adoucit les mœurs, alors joignez-vous à cette chorégraphie sauvage sur le rythme endiablé de l’alto!

Venez, guincher, tanguer, sauter, valser… mais attention, vous pourriez bien y laisser une oreille.

Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T17:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:45:00+02:00

©courant d’art frais