Yvelines Atelier broderie œuvres d’art Parc de Bècheville Les Mureaux, 13 juillet 2023, Les Mureaux. Atelier broderie œuvres d’art Jeudi 13 juillet, 15h00 Parc de Bècheville Entrée libre dans la limite de 10 participants simultanés Dans le cadre de l’évènement Tous au Parc : et si vous ajoutiez des lunettes à la Joconde ? Ou encore un maillot de bain à la Vénus de Milo ? Avec cet atelier broderie, personnalisez des oeuvres d’art imprimées sur du tissu en brodant de nouveaux éléments !

À partir de 9 ans. Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

