Rallye découverte du centre bourg Parc de Beauverger Ballan-Miré, 17 septembre 2023, Ballan-Miré.

Rallye découverte, Enigmes pour visiter le centre bourg autrement.

Rendez-vous au Parc de Beauverger pour récupérer les énigmes et partez à la découverte du centre bourg en répondant aux questions. Un parcours ludique en famille.

Organisé par les services civiques de La Parenthèse avec le soutien des associations des Amis de la Bibliothèque et Patrimoine Vivant Cher et Loire.

Parc de Beauverger 34 rue du Commerce, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Ville de Ballan-Miré