Exposition de véhicules anciens Parc de Beauverger Ballan-Miré, 17 septembre 2023, Ballan-Miré.

Exposition de véhicules anciens Dimanche 17 septembre, 14h00 Parc de Beauverger

Exposition et circuit, de voitures et motos anciennes

Circuit dans la Ville à partir de 11h

A partir de 14h , les membres de l’association vous accueillent, en costume d’époque autour de leurs véhicules.

Organisé par les associations Rétro viseur 37 et les Cambouilles Tourangeaux

Parc de Beauverger 34 rue du Commerce, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Rétroviseurs 37