Les XVII et XVIIIème siècles sont marqués par André Le Nôtre et ses jardins à la française :

conception rectiligne, utilisant la perspective, les espaces boisés en bosquets fermés et les grands plans d’eau alimentés par des dénivellations permettant la réalisation de cascades et jets d’eau.

Au début du XIXème, d’influence anglaise, les jardins « arborés paysagés » sont créés pour des espaces, non plus royaux de 100 à 200 hectares, mais pour des propriétés bourgeoises de 2 à 20 hectares, closes de murs. Ces jardins se veulent proches de la nature. Les plantations de grands arbres (Marronnier, Chêne, Frêne, Erable) créent des harmonies de formes et de couleurs de part leurs feuillages avec des arbres plus petits (If, arbre de Judée, Prunus, Buis, Charme, Orme).

Ces arbres sont plantés en bosquets ouverts aux contours irréguliers.

Les sous–bois sont plantés avec des hauteurs de végétations variées. On y trouve des arbustes à feuilles vertes ou panachées, très décoratifs (Fusain, Aucuba, Houx) ou des arbustes à fleurs (Spirée, Symphonie, Lilas, Camélia, Hortensia).

Les allées sinueuses, selon le cheminement, réservent des points de vue différents à chaque contour, et surtout ne permettent pas de voir l’ensemble d’un seul coup d’œil.Seule une grande pelouse, près de l’habitation, donne de l’espace. Elle est agrémentée de massifs fleuris avec des plantes annuelles. C’est la partie la plus ensoleillée du parc.

Elle se poursuit par une trouée entre les bosquets, pour donner de la profondeur, sans voir les limites de la propriété. L’ensemble est agrémenté par des « fabriques » : une gloriette sur un promontoire, un petit pont pour enjamber un vallonnement, un escalier de style rocailleux (fait de ciment armé imitant les branches d’arbres), également des socles avec des statues, des vases ou coupes Médicis pour décorer les sous–bois.

Pour nourrir les occupants, il y avait un jardin potager et fruitier, avec une serre au toit arrondi, adossée à un mur bien protégé du froid du nord, et tournée vers le soleil.Il y avait un pigeonnier, un poulailler, et un clapier. Une particularité de ces jardins se trouvait non loin de la demeure : « Le jardin précieux » endroit privilégié et intime des propriétaires.

Il s’agissait d’un petit jardin japonais, à l’anglaise, pour plantes aromatiques etc….

A Beauséjour, c’était un jardin de « curé », produisant des fleurs en toute saison afin de remplir les vases disposés dans la demeure.

Le parc Beauséjour de Mandres-les-Roses est l'un des plus anciens jardins du département. Aménagée par la famille Follot au XIXe, une maison bourgeoise y est entourée de potagers, vergers et jardins d'agrément. C'est aujourd'hui l'association des Jardiniers de Beauséjour, créée en 2008, qui en chérit chaque parcelle et tente de redonner au parc son aspect d'antan.

