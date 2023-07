Nuit des étoiles Parc de Beauregard Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Nuit des étoiles Parc de Beauregard Rennes, 11 août 2023, Rennes. Nuit des étoiles Vendredi 11 août, 20h30 Parc de Beauregard Gratuit 20h30

La Société d’astronomie de Rennes sera présente dans le Parc de Beauregard à l’occasion de la Nuit des étoiles. Au programme, conférences à la Maison du parc, observation du soleil, et à la nuit tombée (23h) observation des astres au télescope, avec les bénévoles de la SAR. Rendez-vous à partir de 20h30. Les conférences auront lieu à la Maison du parc, et les observations au niveau du cadran géant dessiné dans le Parc de Beauregard . Parc de Beauregard Parc de Beauregard, Rue Aurélie Nemours, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

