Vaiana, la légende du bout du monde Vendredi 30 juin, 22h30 Parc d’Avaucourt Athis-Mons Entrée libre

Ciné sous les étoiles

De John Musker et Ron Clements

USA | 2016 | 1h47 I Animation | En famille I Dès 6 ans | Gratuit

l y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi… Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir ce qu’elle a toujours cherchée : elle-même.

Parc d’Avaucourt Athis-Mons Avenue Aristide Briand 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T22:30:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

