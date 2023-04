Ouverture du Parc d’Aurélie Parc d’Aurélie Antheit Catégories d’évènement: Antheit

Ouverture du Parc d’Aurélie Parc d’Aurélie, 3 juin 2023, Antheit. Ouverture du Parc d’Aurélie 3 et 4 juin Parc d’Aurélie 5 euros / personne (gratuit <12 ans) Visite Libre. Ce Jardin de 54 ares abrite arbres ,arbustes, fleurs vivaces et annuelles. Collection d’hydrangeas et jardin à la Française s’y côtoient. Parsemé de statues, fontaines et gloriettes, le parc ne livrera pas tous ses secrets en un regard.Petits et grands apprécieront de se perdre dans ce dédale de verdure et de romantisme. Parc d’Aurélie Rue des Chasseurs Ardennais, 34 Antheit 4520 Huy Liège 0496 39 42 98 https://www.facebook.com/ParcAurelie/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Le Parc d’Aurélie

