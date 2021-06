Le Bourget Place du Marché Le Bourget, Seine-Saint-Denis Parc d’attractions littéraires : ParcoMobile – Le Bourget Place du Marché Le Bourget Catégories d’évènement: Le Bourget

Seine-Saint-Denis

Parc d’attractions littéraires : ParcoMobile – Le Bourget Place du Marché, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Bourget. Parc d’attractions littéraires : ParcoMobile – Le Bourget

Place du Marché, le vendredi 23 juillet à 10:00

Les Parcomobiles —————- ### dans 30 villes du département Une installation temporaire du Parc d’attractions littéraires sur 100 m2, le temps d’une journée, pour donner à lire, jouer et écouter avec la littérature jeunesse autour du thème et des artistes invités au programme.

libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région Place du Marché 44 avenue de la Division Leclerc , Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Place du Marché Adresse 44 avenue de la Division Leclerc , Le Bourget Ville Le Bourget lieuville Place du Marché Le Bourget