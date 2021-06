Clichy-sous-Bois Clichy-Plage Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Parc d’attractions littéraires : ParcoMobile – Clichy-sous-Bois Clichy-Plage Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

Clichy-Plage, le jeudi 15 juillet à 11:00

Les Parcomobiles —————- ### dans 30 villes du département Une installation temporaire du Parc d’attractions littéraires sur 100 m2, le temps d’une journée, pour donner à lire, jouer et écouter avec la littérature jeunesse autour du thème et des artistes invités au programme.

Clichy-Plage Allée Salvador Allende, Clichy Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T11:00:00 2021-07-15T19:00:00

