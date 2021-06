Parc d’attractions littéraires : ParcoFixe, Parc Georges Valbon – La Courneuve Parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve, 30 juin 2021-30 juin 2021, La Courneuve.

du mercredi 30 juin au vendredi 9 juillet à Parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve

La ParcoFixe, au Parc Georges Valbon (La Courneuve) du 30 juin au 9 juillet ————————————————————————— Stimuler la lecture par le jeu, telle est l’ambition du Parc d’attractions littéraires imaginé par l’équipe du Salon. Chaque attraction est conçue comme une exploration créative et ludique de la littérature jeunesse. Des jeux entre les textes et les images qui ouvrent l’imaginaire et des chemins buissonniers vers la lecture. Sur 10 000 m2, 20 attractions littéraires originales autour de 20 créatrices et créateurs, sur le thème « Mer et merveilles » avec : • Deux expositions géantes • Des lectures sous chapiteau • Des barques de livres • Des ateliers-jeux collectifs • Des cahiers de vacances littéraires • Des livres offerts • Des animations avec le Labo des histoires et le Réseau des médiathèques de Plaine commune.

libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve La Courneuve Seine-Saint-Denis



