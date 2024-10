Parc d’attractions gonflables spécial Halloween Route du Pinet Sainte-Sigolène, samedi 2 novembre 2024.

Parc d’attractions gonflables spécial Halloween

Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif Sainte-Sigolène Haute-Loire

L’APE de l’école Germaine Tillion propose 1000m² de jeux (structures gonflables et jeux en bois) pour fêter Halloween !

Viens déguiser et participe à la chasse aux bonbons !

Chasse à la sorcière à 16h30.

Buvette et snack sur place.

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-02 10:00:00

fin : 2024-11-03 19:00:00

Route du Pinet Gymnase G3 Complexe sportif

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

