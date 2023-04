Exposition de sculptures monumentales Jardin des Arts Parc d’Ar Milin, 2 juin 2023, Châteaubourg.

Exposition de sculptures monumentales Jardin des Arts 2 – 4 juin Parc d’Ar Milin Entrée libre

Jardin des Arts, grand rendez-vous de la sculpture & du monumental

L’art est une fête et il est fédérateur. Jardin des Arts, en s’inscrivant depuis plus de 20 ans dans l’agenda des familles de Châteaubourg, des visiteurs de Bretagne et bien au-delà, a su séduire le public de passage dans le bucolique parc d’Ar Milin’ et dans les rues de la ville.

L’association invite pour cette 21ème édition les formes et les matières, les couleurs et la nature, toujours avec ouverture et éclectisme ! De l’art figuratif à l’art abstrait, de la sculpture à l’art in situ, ils sont sept à exposer leurs créations monumentales de bois, composite, métal, récup et résine : Vincent de Monpezat, Mara Dominioni, Mireille Fulpius, Julien Guarneri, Nicolas Izquierdo, Romain Reveilhac et Paul Rouillac.

Du 1er mai au 15 septembre 2023.

Entrée libre et gratuite, tous les jours jusqu’à minuit.

Parc d’Ar Milin Parc d’Ar Milin, Châteaubourg, Ille et Vilaine, Bretagne Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 00 30 91 http://www.lesentrepreneursmecenes.fr/ http://www.facebook.com/jardindesarts35 Des arbres centenaires, une rivière qui serpente, de jolis plans d’eau : le parc d’Ar Milin’ se découvre en toutes saisons pour le charme de son architecture naturelle, travaillée par de grands paysagistes depuis 50 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T09:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

©studio pygmalion pour Jardin des Arts