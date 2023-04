Food truck festival Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Food truck festival Parc Dalle-Dumont, 6 mai 2023, Wervicq-Sud. Food truck festival 6 et 7 mai Parc Dalle-Dumont L’incontournable Parc Dalle-Dumont se prépare à accueillir un village de Foodtrucks, un marché de créateurs, des animations pour petits et grands enfants, une scène ouverte que vont se partager des Dj durant tout le week-end. Parc Dalle-Dumont Parc Dalle-Dumont Wervicq Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00

2023-05-07T11:00:00+02:00 – 2023-05-07T22:00:00+02:00 Ville de Wervicq-Sud

