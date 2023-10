Cet évènement est passé Rando-théâtre « ELDORADO SUR LA LYS » Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Wervicq-Sud Rando-théâtre « ELDORADO SUR LA LYS » Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud, 2 juin 2019, Wervicq-Sud. Rando-théâtre « ELDORADO SUR LA LYS » Dimanche 2 juin 2019, 15h00 Parc Dalle-Dumont Tout public à partir de 8 ans, GRATUIT, Réservations indispensables Nous allons donner la parle aux indiens d’ici, aux tribus qui composent notre belle vallée… et de campement en campement, vous allez découvrir des histoires! Histoires des origines, des mythes fondateurs, histoire de révolution, de grandes découvertes, histoires de petits plaisirs. Car ce sont des spécialistes en humanité qui, sur le sentier, vous feront découvrir textes choisis et spécialités locales, à déguster…sans modération. 3 départs: 15h-15h30-16h00 Parc Dalle-Dumont 21 rue de Linselles 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 67 59 98 »}, {« type »: « email », « value »: « lefiletlaguinde2019@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-02T15:00:00+02:00 – 2019-06-02T17:00:00+02:00

2019-06-02T15:00:00+02:00 – 2019-06-02T17:00:00+02:00 Philippe LEMAIRE Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu Parc Dalle-Dumont Adresse 21 rue de Linselles 59117 Wervicq-Sud Ville Wervicq-Sud Departement Nord Lieu Ville Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud latitude longitude 50.764954;3.046102

Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/