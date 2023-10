Artistes en herbe Parc Dalle-Dumont Wervicq-Sud, 2 juin 2019, Wervicq-Sud.

Artistes en herbe Dimanche 2 juin 2019, 10h00 Parc Dalle-Dumont Entrée libre, inscriptions gratuites artistes exposants jusqu’au 15 mai 2019

Le temps d’une journée, la peinture, la sculpture, la caricature, tous les formes d’expression des arts, seront mises à l’honneur et vous pourrez venir contempler les œuvres de tous ces « ARTISTES EN HERBE » !!…

« ARTISTES EN HERBE » permettra de découvrir ou de redécouvrir nos talents locaux ou régionaux en sortant les Arts Plastiques et créatifs de leurs ateliers de création pour offrir au grand public une magnifique galerie d’exposition et de très belles démonstrations en extérieur.

Une buvette, de la petite restauration, des jeux pour enfants et un colporteur de friandises seront également accessible durant cette journée de fête. Et, cette année, la manifestation se parera d’une touche mexicaine avec, dans le cadre de Lille3000 Eldorado, un bal latino à 18h00 qui sera précédé d’une initiation aux danses latines et également une randonnée théâtre intitulée « Eldorado sur la Lys ».

Parc Dalle-Dumont 21 rue de Linselles 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-02T10:00:00+02:00 – 2019-06-02T17:00:00+02:00

