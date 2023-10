Cet évènement est passé Projection en plein air « Les Figures de l’ombre » de Théodore Melfi Parc d’Algarve Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Projection en plein air « Les Figures de l’ombre » de Théodore Melfi Parc d’Algarve Rennes, 31 août 2023, Rennes. Projection en plein air « Les Figures de l’ombre » de Théodore Melfi 31 août et 1 septembre Parc d’Algarve Gratuit Les Figures de l’ombre de Théodore Melfi

États-Unis, 2017, 2h07

Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et confrontées à de profondes inégalités raciales, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. Une belle revanche ! Parc d’Algarve Parc d’Algarve, Promenade d’Algarve, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T21:30:00+02:00 – 2023-08-31T23:30:00+02:00

2023-09-01T21:30:00+02:00 – 2023-09-01T23:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Parc d’Algarve Adresse Parc d'Algarve, Promenade d'Algarve, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Parc d’Algarve Rennes latitude longitude 48.084822;-1.66446

Parc d’Algarve Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/