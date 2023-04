Festejar per s’encontrar Parc Dalayrac, Muret (31)

Festejar per s’encontrar Parc Dalayrac, Muret (31), 13 mai 2023, . Festejar per s’encontrar Samedi 13 mai, 10h00 Parc Dalayrac, Muret (31) En collaboration avec plusieurs partenaires implantés à Muret et ses alentours, nous organisons une journée festive inter-culturelle au service de la découverte et du partage. SPORT et CULTURE seront au programme à travers de nombreuses animations et activités proposées de 10h à 21h. Toute la journée, vous aurez accès gratuitement à des initiations au tambornet, au rugby, à la boxe, au jeu de quilles au maillet, aux boules Lyonnaises ainsi qu’à des jeux en bois ou encore à un stand dédié à l’univers du livre (tenu par la librairie Muretaine A demi-mot). Nous proposerons également des rendez-vous à ne pas manquer : 11h : Démonstration et initiation au break-dance avec l’association BREAK-KIDS 14h : Animation autour des langues et des alphabets avec Jean-Marc LECLERCQ (30 min) 15h : Lecture de Kamishibai par les élèves du cours d’Occitan pour adultes de la Calandreta (30 min) 16h : Contes pour délier les langues. Pierre Vidal nous raconte et fait chanter l’occitan et le français. 18h – Bal des PichonsClaire-Line Zimpfer fera danser les petits au rythme de l’accordéon diatonique et de la flûte ! 18h30 – Bal Trad’Initiation aux danses traditionnelles, accompagnée de la fanfare diatonique menée par Thierry Delaveau Pour toutes les informations rdv sur : http://www.octan-mureth.fr/festejar-per-sencontrar/ « L’originalité ne vient pas de ceux qui se conforment à une culture mais de ceux qui l’enrichissent » source : événement Festejar per s’encontrar publié sur AgendaTrad Parc Dalayrac, Muret (31) 11, Rue du Maréchal Lyautey Parc Dalayrac, 31600 Muret, France [{« link »: « http://www.octan-mureth.fr/festejar-per-sencontrar/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42443 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

