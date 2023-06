Ménileux Parc d’Agrément | Laxou Laxou Catégories d’Évènement: Laxou

Ménileux Vendredi 4 août, 20h30 Parc d'Agrément | Laxou Escapade musicale des collines d'Irlande aux bayous de Louisiane.

Créé en 1978, les Ménileux est un groupe de musique rock celtique. Basé près de Nancy, à Marbache, le groupe est maintenant composé de sept musiciens. En plus de nos propres compositions, notre répertoire comporte des reprises de chansons traditionnelles françaises, irlandaises, italiennes …

Nous chantons la Lorraine parce que nous sommes Lorrains. Nous chantons la Bretagne, l'Irlande, les Amériques parce que nous aimons le monde et la vie …

