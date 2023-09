Exposition de véhicules anciens Parc d’activités Cahors Sud Cieurac, 19 août 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Un tout nouveau rassemblement de voitures de collection voit le jour sur le parking du restaurant « Le Cap 180 » !

Cette exposition gratuite de véhicules anciens, rassemblera chaque 3ème samedi du mois, à partir de 10H30, des passionnés de belles mécaniques.

À partir de midi, un menu bistronomique vous sera proposé au tarif de 24€ par personne ! ( Réservations conseillées)

Événement ouvert à tous !.

2023-08-19 10:30:00 fin : 2023-08-19 . EUR.

Parc d’activités Cahors Sud Restaurant le Cap 180

Cieurac 46230 Lot Occitanie



A brand-new classic car gathering is taking place in the parking lot of the « Le Cap 180 » restaurant!

Every 3rd Saturday of the month, starting at 10.30am, this free exhibition of vintage vehicles will bring together enthusiasts of fine mechanical engineering.

From noon onwards, a bistronomic menu will be available at a cost of 24? per person! (Reservations recommended)

Open to all!

En el aparcamiento del restaurante Cap 180 se celebra un nuevo encuentro de coches clásicos

Todos los terceros sábados de mes, a partir de las 10.30 h, esta exposición gratuita de vehículos de época reunirá a los apasionados de la buena mecánica.

A partir del mediodía, se ofrecerá un menú bistronómico por 24? por persona (Se recomienda reservar)

Abierto a todos

Auf dem Parkplatz des Restaurants « Le Cap 180 » findet ein ganz neues Oldtimertreffen statt!

Diese kostenlose Ausstellung von Oldtimern wird jeden dritten Samstag im Monat ab 10:30 Uhr von Liebhabern schöner Maschinen besucht.

Ab 12 Uhr wird ein Bistronom-Menü zum Preis von 24 Euro pro Person angeboten! (Reservierungen werden empfohlen)

Die Veranstaltung ist für alle offen!

Mise à jour le 2023-08-09 par OT Cahors – Vallée du Lot