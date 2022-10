HALLOWEEN , visitez les décors hantés du spectacle Parc culturel du Val d’Ardoux Dry Catégories d’évènement: Dry

? Lundi 31 octobre, le parc du Son et Lumière de Cléry se métamorphose et d’inquiétants personnages hantent les décors du spectacle ! Oserez-vous passer par là … ? Parc culturel du Val d’Ardoux Rue des castors, Dry Le Fresne Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire ? Lundi 31 octobre, le parc du Son et Lumière de Cléry se métamorphose et d’inquiétants personnages hantent les décors du spectacle ! Oserez-vous passer par là … ?

[INFOS PRATIQUES]

? Lundi 31 octobre

⏰ 18 h 30 – 23 h. Dernier accès au parc à 22 h 45

? Parc du Son et Lumière de Cléry – ZA La Métairie, Dry

? 5 €/personne

?‍?‍?‍? Activité familiale. À partir 7 ans.

?Buvette sur place

?Concours de citrouille

Apportez votre plus monstrueuse citrouille. Un jury récompensera les 5 premières à la fin de la soirée.

? Escape game : Mission liberté ouvert toute la soirée. Renseignements et réservations sur cleryraconte.com/game

