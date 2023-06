Concert de Smokin’fuzz Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, 9 juillet 2023, Bussy-Saint-Martin.

Concert de Smokin’fuzz Dimanche 9 juillet, 17h30 Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier

Pour finir le week-end en beauté, les musiciens de Smokin’Fuzz vous donnent rendez-vous pour un concert, mélange de rocksteady et de soul, agrémenté des saveurs jamaïcaines. Cette joyeuse – et talentueuse – bande est à écouter sans modération pour un concert qui fait du bien aux oreilles.

Durée : 45 min.

Dimanche 9 juillet à 17h30.

Tout public.

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 http://www.marneetgondoire.fr Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier allie art contemporain et nature. Composé d’espaces d’exposition, d’un centre de ressources documentaires situé dans l’ancienne orangerie, d’un espace des arts vivants et d’un parc de près de 50 hectares, le Parc culturel ouvre le domaine de Rentilly à l’art d’aujourd’hui. RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 minutes) ou bus PEP’S ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) horaires sur www.transdev-idf.com Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction Paris (depuis Meaux) → A104, Sortie Collégien – centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T17:30:00+02:00 – 2023-07-09T18:15:00+02:00

2023-07-09T17:30:00+02:00 – 2023-07-09T18:15:00+02:00

©Smokin’fuzz