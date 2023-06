Zanimal, le carrousel éclaté Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, 8 juillet 2023, Bussy-Saint-Martin.

Zanimal, le carrousel éclaté 8 et 9 juillet Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier

Par le THÉÂTRE DE LA TOUPINE

Zanimal, le carrousel éclaté, c’est un Zanimal, un enfant, un parent… pour devenir le héros d’une déambulation résolument originale, grâce à ces dix mini-manèges aux allures de vieux jouets. Grenouille, canard, cygne, cochon, dragon, coccinelle, ours, renard, éléphant ou bien encore poisson, toute une cohorte d’animaux colorés accueille les petits dès 2 ans. À bord, les enfants agitent pattes, ailes, bec ou actionnent des mannettes sonores, pendant que les parents s’emploient à faire avancer le Zanimal choisi.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet de 11h30 à 12h30 et de 14h à 17h

De 2 à 8 ans dans les modules, de 18 à 99 ans pour les balader

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 http://www.marneetgondoire.fr Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier allie art contemporain et nature. Composé d’espaces d’exposition, d’un centre de ressources documentaires situé dans l’ancienne orangerie, d’un espace des arts vivants et d’un parc de près de 50 hectares, le Parc culturel ouvre le domaine de Rentilly à l’art d’aujourd’hui. RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 minutes) ou bus PEP’S ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) horaires sur www.transdev-idf.com Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction Paris (depuis Meaux) → A104, Sortie Collégien – centre

