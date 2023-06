Tapis Narratif Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, 8 juillet 2023, Bussy-Saint-Martin.

Tapis Narratif 8 et 9 juillet Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier

Par ÉLISABETH FOURNIER

La conteuse Élisabeth Fournier vous invite au voyage… un voyage en mots, en couleurs, en tissus et en douceur.

L’album raconté prend vie grâce à ses tapis narratifs : les personnages sortent des poches, se cachent sous les rabats, les décors s’animent. C’est avec un mélange de surprise et de délectation que les enfants découvrent l’histoire…

Durée : 20 min

Samedi 8 et dimanche 9 juillet à 10h30, 11h et 11h30

Tout-petits jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l'Étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier allie art contemporain et nature. Composé d'espaces d'exposition, d'un centre de ressources documentaires situé dans l'ancienne orangerie, d'un espace des arts vivants et d'un parc de près de 50 hectares, le Parc culturel ouvre le domaine de Rentilly à l'art d'aujourd'hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T10:50:00+02:00

2023-07-09T11:30:00+02:00 – 2023-07-09T11:50:00+02:00

