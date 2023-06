Baby Grimp – structures à escalader Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, 8 juillet 2023, Bussy-Saint-Martin.

Baby Grimp – structures à escalader 8 et 9 juillet Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier

En avant pour l’aventure ! Grâce à cet accrobranche spécialement conçu pour eux, les enfants entre 2 et 6 ans, grimpent, franchissent les obstacles, passent par plusieurs ateliers et déploient, toujours accompagnés par leurs parents, tout leur talent d’équilibriste.

À noter : à moins de 50 cm du sol, l’accès à cette structure est libre et ne nécessite ni équipement particulier ni la présence d’un moniteur.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet de 10h30 à 18h

Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 http://www.marneetgondoire.fr Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier allie art contemporain et nature. Composé d’espaces d’exposition, d’un centre de ressources documentaires situé dans l’ancienne orangerie, d’un espace des arts vivants et d’un parc de près de 50 hectares, le Parc culturel ouvre le domaine de Rentilly à l’art d’aujourd’hui. RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 minutes) ou bus PEP’S ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) horaires sur www.transdev-idf.com Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction Paris (depuis Meaux) → A104, Sortie Collégien – centre

