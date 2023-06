Atelier bulles de savon géantes Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier Bussy-Saint-Martin, 8 juillet 2023, Bussy-Saint-Martin.

Atelier bulles de savon géantes 8 et 9 juillet Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier

Par le COLLECTIF ÉBULLITIONS

Au détour des allées du parc, venez découvrir les bulles de savon géantes que feront pour vous deux artistes du collectif Ébullitions. En déambulation, ils proposent des démonstrations de leurs talents de bulleurs à 10h30, 11h30 et 13h.

L’après-midi sera consacré à des ateliers pour apprendre, vous aussi, à faire des bulles géantes. Ils vous attendent, c’est le moment de buller !

Samedi 8 et dimanche 9 juillet – déambulation (durée 30 min) à 10h30, 11h30 et 13h / atelier de 14h à 17h30

Tout public

Parc Culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’Étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 http://www.marneetgondoire.fr Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier allie art contemporain et nature. Composé d’espaces d’exposition, d’un centre de ressources documentaires situé dans l’ancienne orangerie, d’un espace des arts vivants et d’un parc de près de 50 hectares, le Parc culturel ouvre le domaine de Rentilly à l’art d’aujourd’hui. RER A arrêt Torcy, sortie 1 gare routière, puis à pied (20 minutes) ou bus PEP’S ligne 21 (arrêt Rentilly) ou lignes 46/25/13 (arrêt Cèdre) horaires sur www.transdev-idf.com Autoroute A4 direction Metz Nancy (depuis Paris) / direction Paris (depuis Meaux) → A104, Sortie Collégien – centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T11:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:30:00+02:00

©Communauté d’agglomération Marne et Gondoire