CONCERT JOAO SELVA / COSMOJAZZ Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc, 26 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva a grandi à Rio de Janeiro dans une communauté d’anciens prisonniers et d’artistes convertis..

2023-07-26 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

Parc Couttet

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Son of an Ipanema pastor, João Selva grew up in Rio de Janeiro in a community of former prisoners and converted artists.

Hijo de un pastor de Ipanema, João Selva creció en Río de Janeiro en una comunidad de antiguos presos y artistas conversos.

João Selva war der Sohn eines Pastors aus Ipanema und wuchs in Rio de Janeiro in einer Gemeinschaft ehemaliger Strafgefangener und bekehrter Künstler auf.

