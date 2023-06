Tableaux éphémères Land’art Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc, 21 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Inspirez-vous des œuvres du musée Alpin pour créer vos tableaux éphémères en composant avec les éléments naturels que vous trouverez….

2023-07-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-21 16:30:00. .

Parc Couttet

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Be inspired by the works of the Alpine Museum to create your own ephemeral paintings, using the natural elements you find…

Inspírate en las obras del Musée Alpin para crear tus propias pinturas efímeras utilizando los elementos naturales que encuentres…

Lassen Sie sich von den Werken des Alpinen Museums inspirieren, um Ihre vergänglichen Gemälde zu schaffen, indem Sie mit den natürlichen Elementen, die Sie finden, komponieren…

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc