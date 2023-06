Guillaume Perret Ciné-concert / 16 levers de soleil Parc Couttet Chamonix-Mont-Blanc, 13 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Lors de son voyage dans l’espace, Thomas Pesquet a emporté son saxophone pour jouer face à l’un des « 16 levers de soleil » quotidiens visibles depuis la coupole de l’ISS..

2023-07-13 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Parc Couttet

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



During his space voyage, Thomas Pesquet took his saxophone with him to play against one of the « 16 sunrises » visible daily from the ISS dome.

Durante su viaje al espacio, Thomas Pesquet se llevó su saxofón para tocar frente a uno de los « 16 amaneceres » visibles cada día desde la cúpula de la ISS.

Auf seiner Reise ins All nahm Thomas Pesquet sein Saxophon mit, um vor einem der « 16 Sonnenaufgänge » zu spielen, die täglich von der Kuppel der ISS aus zu sehen sind.

