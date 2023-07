123… bébé bouquine Parc Corot Chennevières-sur-Marne Catégories d’Évènement: Chennevières-sur-Marne

Val-de-Marne 123… bébé bouquine Parc Corot Chennevières-sur-Marne, 22 juillet 2023, Chennevières-sur-Marne. 123… bébé bouquine Samedi 22 juillet, 10h30 Parc Corot HIstoires et comptines pour les bébés Parc Corot 94430 Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne 94430 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T11:30:00+02:00

2023-07-22T10:30:00+02:00 – 2023-07-22T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Chennevières-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Parc Corot Adresse 94430 Chennevières-sur-Marne Ville Chennevières-sur-Marne Departement Val-de-Marne Lieu Ville Parc Corot Chennevières-sur-Marne

Parc Corot Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chennevieres-sur-marne/