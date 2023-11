Marché de Noël et vente de sapins Parc communal Saint-Aubin-de-Lanquais, 3 décembre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Le comité des fêtes de Saint-aubin de lanquais vous invites à leur marché de Noël, ce marché sera également l’occasion pour vous de trouver votre sapin de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Parc communal

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Saint-aubin de lanquais invites you to their Christmas market, which will also be an opportunity for you to find your Christmas tree.

El comité de fiestas de Saint-aubin de lanquais le invita a su mercado navideño, que también será una oportunidad para encontrar su árbol de Navidad.

Das Festkomitee von Saint-aubin de lanquais lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, auf dem Sie auch Ihren Weihnachtsbaum finden können.

Mise à jour le 2023-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides