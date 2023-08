Vide-grenier Parc communal Saint-Aubin-de-Lanquais, 1 octobre 2023, Saint-Aubin-de-Lanquais.

Saint-Aubin-de-Lanquais,Dordogne

Venez chiner durant le vide-grenier toute la journée. Nombreux exposants avec toutes sortes d’objets…

Petite restauration sur place et buvette ..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Parc communal Place du rampeau

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and bargain-hunt during the all-day garage sale. Many exhibitors with all sorts of objects…

Snacks and refreshments on site.

Ven a buscar gangas en la venta de garaje durante todo el día. Muchos expositores con todo tipo de objetos…

Aperitivos y refrescos in situ.

Kommen Sie und stöbern Sie während des Flohmarkts den ganzen Tag lang. Zahlreiche Aussteller mit allen Arten von Gegenständen…

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

