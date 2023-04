Marché alimentaire Parc communal du Peu, 1 janvier 2023, Chabanière.

Vous trouverez sur place différents producteurs locaux et autres produits alimentaires à la vente : fruits et légumes, fromages de chèvre, oeufs, viande, poissons..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 20:00:00. .

Parc communal du Peu Saint-Maurice-sur-Dargoire

Chabanière 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



You will find on the spot various local producers and other food products for sale: fruits and vegetables, goat cheese, eggs, meat, fish.

Encontrará varios productores locales y otros productos alimenticios a la venta: frutas y verduras, queso de cabra, huevos, carne, pescado.

Vor Ort finden Sie verschiedene lokale Produzenten und andere Lebensmittel zum Verkauf: Obst und Gemüse, Ziegenkäse, Eier, Fleisch, Fisch.

Mise à jour le 2021-10-01 par OTI des Monts du Lyonnais