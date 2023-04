Visite du jardin Parc Communal de la Ville de Châtelet Rouillon Catégories d’Évènement: Dinant

Visite du jardin Parc Communal de la Ville de Châtelet, 3 juin 2023, Rouillon. Visite du jardin 3 et 4 juin Parc Communal de la Ville de Châtelet Ce parc de 15 hectares de verdure vous offre un espace de promenade agréable où vous pourrez respirer . Espace vert plein de vie, la Ville de Châtelet en a également fait un espace citoyen que chacun peut s’approprier.

Activités proposées :

• Stand écojardinage et compostage : fabrication d’un insecticide nature ;

• Natafée : balade contée (plantes comestibles);

• Spectacle « Eveil et sensibilisation à l’environnement » si possible les 2 jours.

NOTE : le Parc est accessible aux PMR mais pas le Jardin Partagé, les chiens sont admis si tenus en laisse, avec muselière et sacs à déjections. Parc Communal de la Ville de Châtelet Rue des Campagnes Rouillon 5537 Dinant Province de Namur 0486 59 84 82 http://www.chatelet.be/loisirs/le-tourisme-a-chatelet/le-par-communal

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©

