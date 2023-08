Fête de la Moisson 2023 – BOOS Parc communal de la commune de BOOS, Rue des Canadiens, 76520 BOOS Boos, 3 septembre 2023, Boos.

Fête de la Moisson 2023 – BOOS Dimanche 3 septembre, 10h30 Parc communal de la commune de BOOS, Rue des Canadiens, 76520 BOOS ENTRÉE GRATUITE

La Mairie de Boos vous invite à la fête de la moisson 2023 qui aura lieu le dimanche 3 septembre.

Une messe se tiendra à 10h30 au parc communal / centre de loisirs.

Vous pourrez également y trouver :

– Un marché fermier et artisanal avec plus de 25 exposants

– Une exposition d’anciens tracteurs, batteuse

– Un défilé de tracteurs à 15h

– Un baptême poney pour les enfants de 3 à 8 ans, de 14h à 17h30, avec le centre équestre Alisa

– Un cors de chasse, une balade en calèche, et un bar à vinyles

Restauration sur place.

Restauration sur place.

