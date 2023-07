Exploration d’un trésor historique : histoire, architecture et sculptures de ce parc classé au titre des Monuments historiques Parc Clément Ader Muret Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exploration d'un trésor historique : histoire, architecture et sculptures de ce parc classé au titre des Monuments historiques

Samedi 16 septembre, 15h00
Parc Clément Ader
Place Léon Blum, 31600 Muret

Gratuit. Entrée libre.

La visite est consacrée à la découverte du parc Clément Ader, édifié en 1930, à son histoire, son architecture et aux sculptures qui l'ornent. Le parc est classé au titre des Monuments historiques depuis 1999.

Le parc Clément Ader, entièrement dédié à la gloire de l'aviation, a été inauguré en 1930. Le plan a été conçu par l'architecte Jaussely, urbaniste renommé de Barcelone et de Toulouse. Plusieurs stèles, réalisées par des sculpteurs régionaux, rendent hommage au courage des pionniers de l'aviation…

Autobus Arc en Ciel 59, 61 et 64. Tisseo ligne 58, gare à 100m.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

