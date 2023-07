TOURCOING PLAGE 2023 parc clémenceau Tourcoing, 10 juillet 2023, Tourcoing.

TOURCOING PLAGE 2023 10 juillet – 12 août parc clémenceau

À Tourcoing plage, le MUba Eugène Leroy propose un atelier différent chaque jour de la semaine !

Autour du portrait, de la nature et du paysage, les enfants, à partir de 4 ans, s’initient à la peinture, au dessin ou au découpage. À eux de jouer !

Gratuit. À partir de 4 ans. Les enfants de moins de 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

TOUS LES JOURS : VIENS « PIMPER TON PORTRAIT » !

Comme dans les photographies de Valérie Belin présentées au MUba, créez un « filtre éphémère » pour prendre des selfies enchantés ! À vos pinceaux pour créer un décor et réaliser de drôles de portaits ! Prérequis : avoir son smartphone et un parent/ami pour vous prendre en photo.

→ LUNDI : TUTTI FRUTTI

Composez une corbeille de fruits à l’aide de gabarits, puis retravaillez la couleur et la lumière, pour plus de gourmandise !

Techniques : craie grasse et encre

→ MARDI : COPIE DOUBLE !

Venez créer un portrait en utilisant la technique du transfert et révéler un visage coloré selon la gamme de couleurs choisies. Deux dessins sont créés en un seul trait !

Techniques : dessin et craie grasse

→ MERCREDI : ENCHANTER LE RÉEL

Créez un paysage imaginaire à partir d’une photographie d’une vue urbaine en noir et blanc. Emparez-vous de la couleur et, à l’aide du dessin, réenchantez les paysages.

Techniques : craie grasse et encre

→ JEUDI : LE PRINCE DES FLEURS

Inventez un costume et un décor pour votre prince ou votre princesse ! Un thème tiré au sort et une silhouette pré-dessinée guide cette séance de relooking !

Techniques : dessin, encre, craie grasse et feutre

→ VENDREDI : PHOTOMONTAGE

Créez un paysage imaginaire en découpant, composant et recomposant la composition, en jouant sur les contrastes de couleurs et de textures.

Techniques : découpage, collage, spray couleurs

→ SAMEDI : IL ÉTAIT UNE FOIS … UN PAYSAGE RÊVÉ

Créez votre petit livre accordéon autour du thème du paysage. Composez, combinez et créez des images qui racontent une histoire !

Techniques : gabarits et feutres ou crayons aquarelle

→ DIMANCHE : ALL OVER THE NATURE

Pour faire une composition inspirée des formes de la nature, munissez-vous d’un dé et de la règle du jeu ! Venez vous amuser avec les lois du hasard !

Technique : dessin

Les ateliers sont animés par les médiateurs du MUba Eugène Leroy l Tourcoing

Mathilde Antonov-Zafirov, Tristan Heili, Séléné Lavina et Pierre Saunier.

parc clémenceau avenue fin de la guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T18:00:00+02:00